Adesso lo stabilimento Basell di Brindisi è davvero a rischio chiusura!

Adesso lo stabilimento LyondellBasell di Brindisi è realmente a rischio-chiusura. L’azienda, infatti, ha annunciato di aver avviato una revisione strategica delle sue attività europee nelle olefine, poliolefine, intermedi e derivati parte delle divisioni Olefins & Polyolefins e Intermediates & Derivatives.

Lo si legge sul sito di Polimerica, specializzato nelle news che riguardano il settore della plastica.

“Al Capital Markets Day dell’anno scorso avevamo dichiarato l’intenzione di concentrare il nostro portafoglio su attività con vantaggio competitivo di lungo periodo e di voler reinvestire in quelle aree che generano rendimenti superiori su scala significativa – commenta in una nota la decisione Peter Vanacker, CEO di LyondellBasell -. Questi criteri non sono cambiati”.

LyondellBasell è presente in Italia con i poli petrolchimici di Brindisi e Ferrara. Nel primo è stata annunciata nel settembre dell’anno scorso la chiusura di un impianto per polipropilene e la conferma delle strategie aziendali pone lo stabilimento brindisino realmente nelle condizioni di chiudere i battenti, salvo un’improbabile vendita degli impianti.

Un segnale estremamente preoccupante per un’economia industriale – come quella brindisina – già fiaccata da una crisi pesantissima.