“Adesso parlo Io! Storie di fragilità e di resilienza”, domani pomeriggio evento alla Casa del Turista

“Adesso Parlo io! Storie di fragilità e di resilienza” è un evento per celebrare la forza e la resilienza delle persone che hanno trasformato la propria fragilità in opportunità di crescita e di cambiamento, promosso dal Garante per la Tutela dei Diritti delle Persone con Disabilità del Comune di Brindisi, dal Consorzio Welfare ATS BR1, dall’Ordine degli Assistenti sociali della Regione Puglia e dalla Asl Brindisi, con il concorso di numerose associazioni di volontariato e club service.

L’incontro di domani 10 dicembre si svolgerà dalle ore 16 alle ore 19,30 presso la Casa del Turista in viale Regina Margherita a Brindisi e si affronterà il tema sotto diversi aspetti per porre in evidenza come la vulnerabilità non deve essere considerata un limite ma, al contrario, può diventare un punto di partenza per scoprire nuove risorse personali e farle diventare poi leva di crescita personale.

Ecco perché “Adesso Parlo io!” diventa momento per riflettere su fatti concreti perché le storie raccontate saranno testimonianza di come la fragilità possa essere trasformata in forza accettando le sfide e celebrando le conquiste con orgoglio.

Coordinati da Gabriele Antonino, Presidente del Consiglio comunale di Brindisi, l’evento di domani prevede i saluti istituzionali del Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e del Direttore generale Asl Br, Maurizio De Nuccio. Quindi sono previsti gli interventi e le testimonianze di Antonio Giampietro (Garante regionale dei Diritti delle Persone con disabilità), di Giuseppina Scarano (Garante dei Diritti delle Persone con disabilità Brindisi), di Barbara Namoini (Assistente sociale esperta), di Michele Sardano (Consigliere regionale Uici-Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti), di Giuseppe Lapenna (Psicologo), di Antonello Carbotti e Gabriella Dell’Aquila (Avvocato), di Gianluca Gatto e Stefania Calcagni (Presidente Aipd-Associazione Italiana Persone Down), di Lorenzo Larocca e Simona Summa (Presidente Angsa-Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo); di Stefania Rescio (Vicepresidente “Il bene che ti voglio”) di Maria Cristina Perugino (“Oltre l’Orizzonte”), di Umberto Cannone (C. d. “Eridano di Giorno”). Dopo le testimonianze, la consegna di riconoscimenti ad Alice Liguori, Marco Miglietta, Samuele Striano, Simone Mancini e Massimo Striano. A conclusione è previsto un percorso sensoriale presso la Casa del Turista.