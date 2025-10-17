ADI BR-San Bernardo, Amati: “Contratto in scadenza il 30 novembre. Impossibile la proroga. Se conviene, la strada è la gestione diretta. Fare presto.”

Comunicato stampa del Consigliere e Assessore regionale Fabiano Amati.

“Continua l’approfondimento. Scadrà il prossimo 30 novembre il contratto di gestione dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) della ASL Brindisi, affidata alla Cooperativa San Bernardo. In base alla normativa vigente, non pare possibile alcuna proroga, per cui l’unica strada percorribile, qualora la gestione attuale risultasse più onerosa, è quella della gestione diretta (internalizzazione).

Su questi argomenti ho oggi richiamato l’attenzione delle strutture tecniche dell’Assessorato regionale alle Politiche della Salute, affinché si giunga rapidamente a una valutazione definitiva, così da indurre la ASL di Brindisi ad agire con tempestività.

Restano naturalmente oggetto di approfondimento tutte le questioni contrattuali tra la ASL di Brindisi e la Cooperativa San Bernardo, in particolare quelle relative al primo contratto del 2016, ai successivi rinnovi, alle attività aggiuntive stabilite in tali rinnovi, alle modalità di costituzione del partenariato pubblico-privato e agli utili conseguiti e risultanti dai bilanci.

A prescindere dagli aspetti contabili, mi pare di poter dire che, se gli utili fossero conseguenza di una gestione efficiente, ciò significherebbe che la pubblica amministrazione potrebbe garantire gli stessi standard con costi inferiori rispetto alle tariffe attuali, divenendo così anche un modello di gestione per le altre ASL pugliesi. Sarebbe dunque utile valutare il rapporto costi-benefici tra la gestione diretta e il nuovo sistema di accreditamento, che comunque va reso operativo al più presto.”