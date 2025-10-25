Adiconsum – “No alla chiusura totale dell’ufficio postale di Latiano. Si trovino soluzioni alternative”

di Gianfranco Solazzo – Presidente Adiconsum Taranto Brindisi

Chiudere per oltre un mese e mezzo l’Ufficio Postale di Latiano per lavori di ristrutturazione, trasferendo tutti i servizi presso la sede di Mesagne, è una scelta organizzativa semplicistica da parte di Poste Italiane, che scarica interamente su utenti e cittadini le conseguenze di una scelta aziendale.

Come Adiconsum, facciamo nostre le preoccupazioni della comunità locale — cittadini, imprese e professionisti — che quotidianamente e spesso più volte al giorno, utilizzano i servizi postali e finanziari.

Costringere l’intera comunità latianese a spostarsi in un altro Comune per usufruire di un servizio essenziale crea disagi e difficoltà insostenibili, colpendo in modo particolare i soggetti più fragili, ovvero chi non dispone di un mezzo proprio, gli anziani, le persone con difficoltà motorie, chi ha poco tempo a disposizione, chi non ha familiarità con i servizi digitali.

Ancora una volta, sono le fasce sociali più deboli a pagare il prezzo delle scelte discutibili.

Per questo Adiconsum invita Poste Italiane a ricercare ed attivare soluzioni alternative che almeno temporaneamente possano alleviare utenti e clienti dal disservizio e consentano loro di garantire almeno le operazioni più importanti e necessarie, assicurando continuità e serenità nel servizio.

Ribadiamo che Poste Italiane è una società partecipata dallo Stato attraverso il MEF e che tra i propri obiettivi societari include non solo il risultato economico ma anche la promozione del benessere dei cittadini, offrendo loro servizi accessibili.

Auspichiamo quindi che la Direzione Provinciale di Poste Italiane ritorni sulla propria decisione e ricerchi una soluzione alternativa, nel rispetto del rapporto di fiducia che da sempre lega impresa e cittadini, nel segno dell’attenzione ai bisogni della comunità di Latiano.