ADISCO E ROTARY AL SERVIZIO DELLA VITA

Presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta la terza tappa dell’evento itinerante “Adisco e Rotary al servizio della vita”, un incontro organizzato dalla sezione territoriale Adisco Brindisi, in collaborazione con i club Rotary Appia Antica, Rotary e Rotaract Ceglie Messapica, terra dei Messapi e con il Patrocinio gratuito del Comune di Brindisi. È stata focalizzata l’importanza della donazione del sangue cordonale e di come questo gesto, semplice e solidaristico, sia ancora poco conosciuto. L’Adisco opera a Brindisi dal 2011 con l’impegno prioritario di informare le mamme che è possibile, presso l’Ospedale Perrino, donare il sangue del cordone ombelicale. La donazione del cordone ombelicale è un gesto veramente straordinario e altruistico che potrebbe significare la salvezza per un bimbo o garantire una migliore qualità della vita ad un ammalato adulto. L’emendamento “Cloe”, promosso dal dott. Fabiano Amati e approvato di recente dalla Regione Puglia, è stato al centro del dibattito. Si invitano tutti i ginecologi a proporre ai genitori la donazione del sangue cordonale e ad inserire nella cartella clinica il documento di accettazione o rifiuto, senza peraltro indicarne le motivazioni. Un emendamento importante per le opportunità che riserva. “È incredibile dover sensibilizzare a svolgere un’attività salvavita”-Fabiano Amati. L’evento è stato supportato dall’AMMI, sezione di Brindisi e le “Tenute Lu Spada”. Anna Consales