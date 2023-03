A Brindisi la terza tappa dell’evento itinerante “Adisco e Rotary al servizio della vita”.

La sezione territoriale Adisco Brindisi, in collaborazione con clubs Rotary Appia Antica,

Rotary e Rotaract Ceglie Messapica, terra dei Messapi e con il patrocinio gratuito del Comune di Brindisi organizza, venerdì 24 marzo, alle ore 16,00,a Palazzo Nervegna, nella “Sala Gino Strada” un incontro il cui fine è ancora e sempre parlare di donazione del sangue cordonale: un gesto semplice e solidaristico che, purtroppo, è ancora poco conosciuto.

L’emendamento “Cloe”, approvato di recente dalla Regione Puglia, invita tutti i ginecologi a proporre ai genitori la donazione del sangue cordonale e ad inserire nella cartella clinica il documento di accettazione o rifiuto, senza peraltro, indicarne le motivazioni.

Sull’argomento relazionerà Il suo promotore, dott. Fabiano Amati.

L’ordine dei medici e l’ordine delle ostetriche con i propri rappresentanti e lo stesso primario del reparto di ginecologia dell’ospedale Perrino, dr. Massimo Stomati, potranno confrontarsi con il dott. Amati per cogliere tutte le opportunità che questo emendamento comporta.

Si ringraziano per il loro supporto

l’AMMI, sezione di Brindisi, e le “Tenute Lu Spada “

La cittadinanza è invitata !