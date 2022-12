i

Weekend di solidarietà in piazza Vittoria con gli stands di Admo da un lato e Aism dall’altro per sensibilizzare la cittadinanza alla donazione del Midollo Osseo per l’Admo e nei confronti della lotta alla Sclerosi multipla per Aism. Due momenti differenti ma uniti da uno stesso obiettivo: donarsi agli altri, a chi necessita di sostegno e di cure molto particolari.