ADOC BRINDISI – DA DOMANI ATTIVO IL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI AL TELEMARKETING

27 Luglio 2022 operativo il nuovo registro delle opposizioni tra aspettative e perplessità.

Sarà attivo da domani 27 Luglio 2022 il nuovo registro delle opposizioni ( RPO ) al telemarketing selvaggio per semplificare le procedure per i cittadini che intendano tutelare la propria privacy da attività promozionali invasive ed indesiderate. L’iscrizione al registro è estesa anche ai numeri di cellulare. Questa possibilità, lo ricordiamo, era prevista per i numeri di telefonia fissa e per l’indirizzo postale annullando così tutti i consensi all’utilizzo dei dati da parte degli operatori che saranno obbligati a consultare il registro periodicamente e comunque prima dell’avvio di ogni campagna pubblicitaria. Con il nuovo registro si completa un percorso molto atteso dai cittadini che ha coinvolto oltre al Mise e la Presidenza del Consiglio, il Parlamento, l’Agcom, il Garante della Privacy, gli operatori e le associazioni dei consumatori. È un servizio pubblico gratuito per i cittadini che una volta iscritti negli elenchi del Registro non potranno più essere contattati dall’operatore di telemarketing, a meno che quest’ultimo non abbia provveduto ad ottenere l’autorizzazione in data successiva all’iscrizione o nell’ambito di un contratto in essere o cessato da non più di trenta giorni. COME FARE? Compilando un apposito modulo sul sito del registro delle opposizioni www.registrodelleopposizioni.it oppure telefonando da numero fisso al numero verde 800957766 o da cellulare al numero 06 42986411 oppure inviando il modulo digitale a iscrizione@registrodelleopposizioni.it LE SANZIONI: l’operatore di telemarketing che utilizza i dati presenti negli elenchi telefonici pubblici e’ tenuto a verificare con il RPO le liste dei potenziali contatti, tramite una serie di servizi disponibili sul sito del registro stesso. In caso di violazione delle norme sono previste multe salatissime fino a 20 milioni di euro e per le aziende fino al 4% del fatturato anno. Restano alcune perplessità circa l’applicazione delle misure introdotte specie in relazione all’operatività di alcuni call center ubicati all’estero. In questo caso chiediamo la massima collaborazione affinché eventuali violazioni vengano immediatamente denunciate.