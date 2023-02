ADOC BRINDISI – SITUAZIONE IGIENICA INSOSTENIBILE NEL PARCO BRAICO

Alle reiterate denunce, inoltrate dalla scrivente, circa la mancata fruibilità per i disabili dei servizi igienici nell’area verde più frequentata in città da famiglie, sportivi ed anziani purtroppo registriamo non solo un mancato riscontro da parte degli uffici comunali e ma addirittura la chiusura totale. Da giorni, infatti, l’unico bagno disponibile per uomini, donne e bambini e comunque non per i disabili resta chiuso al pubblico determinando condizioni igienico sanitarie e situazioni insostenibili all’interno dell’area, divenuta una vera e propria latrina a cielo aperto. Diverse le situazioni segnalate che rasentano l’indecenza determinando problemi anche sotto il profilo dell’ordine pubblico. Il Braico così come le poche aree verdi presenti in città subiscono una carenza gestionale insostenibile con ripercussioni sui servizi resi ai cittadini, la loro sicurezza e la salvaguardia dei beni pubblici. Chiediamo con forza che si ponga fine a quella che definiamo una vera e propria deriva.