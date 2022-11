ADOC BRINDISI – UMILIANTI I RITARDI NEL PAGAMENTO DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Adoc Brindisi su Reddito di cittadinanza: inaccettabili ed umilianti i ritardi sui pagamenti.

Riteniamo insostenibili i ritardi registrati in queste settimane circa l’erogazione del reddito di cittadinanza da parte dell’Inps ai soggetti in stato di bisogno oltre che umilianti in quanto costringono le persone ad ulteriori esposizioni debitorie ed ad elemosinare aperture di credito presso gli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità. Non basta dover lottare contro la povertà, considerati gli importi esigui che non garantiscono di certo di soddisfare i livelli minimi di sopravvivenza, ora a mettersi di traverso ci si mette la burocrazia non garantendo le erogazioni e l’informazione necessaria nonostante i solleciti inviati per mezzo della scrivente e del patronato Ital Uil all’INPS. Chiediamo a questo punto un autorevole intervento delle istituzioni a partire dall’ufficio territoriale del Governo e dei rappresentanti ad ogni livello affinchè si diano quanto prima delle risposte ma soprattutto per sbloccare una situazione per certi versi drammatica.

Il Presidente provinciale

Giuseppe Zippo