“ADOTTA UN FILARE” – I RINGRAZIAMENTI DI TENUTE LU SPADA

Continua a riscuotere successo l’iniziativa “Adotta un filare” lanciata a Brindisi da Tenute Lu Spada. Ad oggi sono arrivate 42 richieste di adozione di cui 3 dall’Emilia, 2 da Roma, 2 da Milano, una dall’America, 5 da Mesagne, 3 da Fasano, 2 da Lecce, 24 da Brindisi.

Consegnati i primi 18 certificati e apposte le relative targhe personalizzate. A fine aprile si continuerà con il resto.

ecco la lettera di ringraziamento:

Care amiche e amici,

a nome mio e dell’azienda voglio ringraziarvi per la vostra scelta di aderire alla nostra iniziativa “adotta un filare a Brindisi”. Una scelta che contribuisce e contribuirà a consolidare il rapporto già costruito tra di noi e che aiuterà il territorio ad essere valorizzato e conosciuto.

L’adozione, per noi, è un modo per far vivere la nostra attività vitivinicola tutto in prima persona, farà entrare nei nostri vigneti diventando protagonisti di una esperienza unica che si tramanda a Brindisi da prima della nascita di Cristo, fatta di manualità, passione, esperienza e pazienza. Si potranno assaggiare le uve direttamente dalla pianta imparando e scoprendo tutto ciò che ruota intorno alla produzione del vino: dal vigneto alla cantina. Si potranno degustare i vini che si è contribuito a far nascere seguendo passo dopo passo la vigna, le lavorazioni ed infine il momento più ricco di significato e di emozioni: la vendemmia.

Tenute Lu Spada nasce nel 2015 dall’idea di un gruppo di amici con un sogno comune: contribuire a valorizzare il territorio di Brindisi per restituire alla città la sua originaria vocazione vitivinicola. Assieme a Vittorio Bruno Stamerra un fraterno amico e ad altri soci decidemmo di intraprendere l’attività vitivinicola con l’intento di recuperare l’antica tradizione del territorio e valorizzare i suoi vitigni autoctoni.

In pochi anni l’azienda ha reso produttivi 20 ettari di terreni da sempre vocati alla viticoltura ma abbandonati da tempo. I nostri vigneti si sviluppano sui due lati di una strada comunale percorribile che è anche luogo di passaggio di ciclisti, corridori e camminatori.

Ha ristrutturato un’antica masseria circondata oggi dai vigneti, trasformandola in un’accogliente sala degustazione, punto vendita e sede dei propri uffici a cui si è aggiunta la costruzione della cantina dove vengono trasformate e vinificate le uve prodotte. I nostri vigneti hanno ridato altresì vita ai terreni attorno all’oasi faunistica del lago del Cillarese, alle porte di Brindisi e si sviluppano sul tracciato terminale dell’Appia Antica.

Tra i vecchi vigneti ad alberello e i nuovi impianti a cordone speronato prevalgono i vitigni autoctoni del Salento, capaci di dare vini dall’identità inconfondibile e di portare ancora più avanti la nostra idea di agricoltura e di vitivinicoltura. Produciamo uve biologiche di Negroamaro, di susumaniello, di malvasia nera di Brindisi, di primitivo,di minutolo e vermentino con le quali diamo vita ai nostri vini rossi, rosati e bianchi.

Abbiamo scelto sin dall’inizio della nostra avventura di praticare una agricoltura e una vitivinicoltura biologica con l’obiettivo di ricercare il migliore equilibrio tra terra, piante, ambiente e per costruire un sistema che fa del vino un potente strumento di riscatto culturale delle campagne e in cui i vignaioli siano custodi del territorio, del paesaggio, della biodiversità e di promozione della crescita sociale e culturale delle campagne.

Anche per queste ragioni consideriamo quanto da noi realizzato un contributo alla lotta contro il cambiamento climatico. Abbiamo messo a dimora 1.057 nuovi alberi e piantato 67.500 piante di vigna che secondo un recente studio dell’Università di Firenze un ettaro di 4.500 piante di vigna è in grado di assorbire oltre 16 tonnellate di CO2 l’anno. Assorbiamo così tra vigne e alberi circa 600 tonnellate annue di CO2, l’equivalente di circa 2.700 auto che percorrono circa 20.000 km in un anno.

Care amiche e cari amici, la nostra azienda è questa e rimane a vostra disposizione non solo per il rapporto di adozione del filare ma per tutto quello che potrete ritenere utile e interessante per la conoscenza della campagna, delle uve e dei vini.

Ancora grazie

Carmine Dipietrangelo

Amministratore unico di Tenute lu Spada