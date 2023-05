“ADOTTA UN MONUMENTO 2023”, GLI ALUNNI DIVENTANO PER UN GIORNO “GUIDE TURISTICHE”

Grande successo per il progetto “Adotta un Monumento”, promosso dall’Associazione “Le Colonne”, in collaborazione con il Comune di Brindisi. Gli studenti delle scuole del territorio che hanno aderito al progetto, supportati dai loro docenti che li hanno seguiti e motivati durante tutto l’anno scolastico, arrivati alla fase finale, sono diventati, per un giorno, “guide turistiche” e hanno raccontato la bellezza. Le scuole hanno “adottato” un monumento della città e ne hanno approfondito tutti gli aspetti inerenti la prestigiosa storia, riconoscendo, così, la centralità della scuola nella formazione della cultura e dei comportamenti dei cittadini. Stamattina, prima delle due giornate finali, ha avuto inizio la bellissima ed entusiasmante esperienza. È stato bello vedere alunni cimentarsi in una esposizione accurata riguardante i monumenti. Sicuramente un modo per avvicinare le giovani generazioni alle tematiche della cura dei tesori del territorio. Generazioni che cresceranno con una maggiore consapevolezza dell’importanza della conoscenza e salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico che li circonda. Due giorni di cultura, arte e festa. Un progetto veramente vincente giunto alla settima edizione, dopo la forzata interruzione dovuta al terribile periodo del covid che ha, purtroppo, costretto ad interrompere tutte le attività. Un progetto importante e, ancora una volta, la consapevolezza di quanto sia essenziale la cultura. Anna Consales