“Adotta un Monumento”: i bambini raccontano la memoria, la legalità e la rinascita di Brindisi

“Adotta un Monumento” si conferma molto più di un progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città. L’iniziativa è divenuta negli anni un autentico percorso educativo e civile, capace di accompagnare i più giovani nella scoperta della memoria collettiva, delle pagine più difficili della storia cittadina e del valore della legalità.



Attraverso disegni, riflessioni, attività laboratoriali e percorsi di ricerca, i bambini hanno reinterpretato simboli, luoghi e figure legate allo Stato e all’impegno civile, restituendo con straordinaria sensibilità il significato della lotta contro il male, contro l’illegalità e contro ogni forma di sopraffazione.



In quest’ultima edizione del progetto, la 4 a e la 4 b dell’istituto comprensivo Commenda ha adottato Piazza Sottile-De Falco, luogo simbolo della memoria e della rinascita civile della città di Brindisi, dedicato ai finanzieri Antonio Sottile e Alberto De Falco, caduti nel contrasto al contrabbando e alla criminalità.



Attraverso i loro elaborati e le attività di approfondimento, i bambini hanno potuto conoscere una pagina importante della storia della città, comprendendo come il sacrificio di uomini dello Stato possa trasformarsi in testimonianza viva di legalità, coraggio e responsabilità collettiva.



Le opere realizzate raccontano non soltanto monumenti e luoghi simbolici, ma soprattutto uomini e donne che hanno contribuito, con coraggio e senso del dovere, alla costruzione di una Brindisi migliore. Nei loro lavori emergono il valore della memoria, il rispetto per chi ha servito lo Stato e la consapevolezza che la conoscenza del passato rappresenti uno strumento fondamentale per costruire il futuro.



“Adotta un Monumento” diventa così un’esperienza concreta di rinascita culturale e sociale: i bambini, con il loro sguardo autentico e puro, hanno saputo trasformare il ricordo in testimonianza viva, dando voce a valori come giustizia, legalità, responsabilità e cittadinanza attiva.



L’iniziativa dimostra ancora una volta come cultura ed educazione possano generare un cambiamento profondo, coinvolgendo le nuove generazioni in un percorso di crescita fondato sulla memoria, sul rispetto delle istituzioni e sull’impegno civile.



Il progetto rappresenta oggi una testimonianza concreta di come il patrimonio culturale possa diventare strumento di formazione umana, dialogo tra generazioni e costruzione di una comunità più consapevole, unita e partecipe.



Si ringrazia tutti i dirigenti scolastici, il corpo docente e gli studenti per l’impegno profuso per la decima edizione, frutto di un lavoro sinergico tra la Associazione Le Colonne, il Comune di Brindisi e il mondo della scuola.

La Presidente Anna Cinti