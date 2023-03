“ADOTTA UN MONUMENTO”, PARTE IL PROGETTO GIUNTO ALLA SETTIMA EDIZIONE

Presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta una riunione riguardante l’organizzazione della seconda fase del progetto “Adotta un Monumento”: la conoscenza dei monumenti simbolicamente “adottati” dagli Istituti Scolastici. Il progetto, giunto alla settima edizione, è promosso dall’Associazione “Le Colonne”, in collaborazione con il Comune di Brindisi. Sono intervenute: la dott.ssa Anna Cinti, Presidente Associazione “Le Colonne”, la dott.ssa Antonella Grassi, Comune di Brindisi, e la dott.ssa Luana Convertino, Associazione “Le Colonne”. Il progetto ha l’obiettivo di arricchire la consapevolezza degli studenti alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico che li circonda e di creare una maggiore sensibilità verso i problemi della sua salvaguardia e valorizzazione. Il progetto individua nelle giovani generazioni il soggetto privilegiato per l’affermazione di una nuova consapevolezza del bene culturale. “Adottare un monumento non significa solo conoscerlo, ma, anche, prenderlo sotto tutela spirituale e dunque sottrarlo all’oblio e al degrado, averne cura, tutelarne la conservazione, diffonderne la conoscenza, promuoverne la valorizzazione”. Dal 17 marzo partirà la seconda fase che prevede la conoscenza del sito prescelto con visite guidate condotte dalle guide abilitate dell’Associazione “Le Colonne”. Saranno i docenti, in seguito, a proseguire con l’attività di studio e approfondimento storico ed artistico del monumento adottato. Un progetto importante che coinvolge i ragazzi che scoprono i luoghi della loro città, attraverso una narrazione che parte dal passato fino alle culture d’oggi. Anna Consales