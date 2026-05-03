“Adotta un Monumento”: studenti protagonisti della valorizzazione del patrimonio di Brindisi

Si parte con Tuturano, il 7 maggio

Torna anche quest’anno a Brindisi il progetto “Adotta un Monumento”, promosso dall’Associazione Le Colonne con il patrocinio del Comune di Brindisi.

Giunto alla decima edizione, “Adotta un Monumento” è una significativa iniziativa educativa e culturale che coinvolge numerosi istituti scolastici del territorio in un percorso di conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio storico cittadino,

Il calendario delle attività si articolerà nelle giornate del 7, 8, 14, 15 e 16 maggio, durante le quali centinaia di studenti delle scuole primarie e secondarie saranno protagonisti di momenti di restituzione aperti al pubblico. In queste occasioni, gli studenti guideranno cittadini e visitatori alla scoperta dei monumenti “adottati” attraverso visite guidate, narrazioni, performance e prodotti multimediali.

Si parte il 7 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, con l’I.C. Centro Brindisi-Tuturano (plesso “Don Bosco”) – Classi 1AT-1BT con l’adozione della ⁠Chiesa della Madonna del Giardino e la ⁠Torre Sant’Anastasio.

“Il progetto rappresenta – afferma la dott.ssa Anna Cinti, presidente Ets Le Colonne – un’esperienza formativa di grande valore, capace di avvicinare le nuove generazioni al patrimonio culturale e di renderle custodi consapevoli della storia e dell’identità della propria città. Tra i luoghi coinvolti figurano alcuni dei siti più rappresentativi di Brindisi, come l’Area archeologica di San Pietro degli Schiavoni, il Tempietto di San Giovanni al Sepolcro, il Palazzo Granafei-Nervegna, le Colonne Romane di Brindisi, il Castello Alfonsino e il Palazzo Arcivescovile.

L’iniziativa si conferma un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola, istituzioni e territorio, capace di trasformare l’apprendimento in un’esperienza concreta, partecipata e orientata alla cittadinanza attiva.

A tal proposito si desidera esprimere un sentito ringraziamento al Prefetto, dott. Guido Aprea, per l’attenzione e la sensibilità dimostrate; al Sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna, per il costante supporto istituzionale; al Soprintendente per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, arch. Zunno, a S.E. Mons. Intini e alla dott.ssa Antonella Grassi dei Servizi Culturali del Comune di Brindisi, per la preziosa collaborazione.

Un ringraziamento va inoltre a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito con impegno e dedizione al raggiungimento di questo importante risultato.

Per conoscere nel dettaglio il programma delle giornate e tutti gli aggiornamenti, è possibile consultare il sito www.pastpuglia.it.

La cittadinanza è invitata a prendere parte alle giornate di restituzione per scoprire Brindisi attraverso lo sguardo e la voce dei suoi giovani protagonisti. la presenza del pubblico rappresenta un segno concreto di riconoscimento e valorizzazione dell’impegno degli studenti brindisini, veri protagonisti di questo percorso. Partecipare significa contribuire a dare lustro al lavoro, alla passione e alla crescita culturale delle nuove generazioni.