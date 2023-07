ADRIATIC CUP – IL BILANCIO DELLA 3 GIORNI DI MOTONAUTICA

Adriatic cup. Il bilancio della tre giorni di Motonautica

Serata di premiazione ai piedi della Scalinata Virgiliana, sul Lungomare di Brindisi, per la conclusione del lungo week end dedicato alla Motonautica mondiale, organizzata dai Cantieri Danese e dalle Federazioni internazionale e nazionali. E’ stata l’occasione pet tracciare il bilancio finale da parte di Giuseppe Danese. “Un grazie a tutti – ha detto Danese – per una perfetta organizzazione. La gente di Brndisi ha dimostrato di amare questo sport e i concorrenti hanno saputo apprezzare la gente di Brindisi. Tutto e’ stato perfetto, grazue al contributo di enti locali e associazioni datoriali. Tutto bene, anche per il fatto di aver risolto al meglio l’incidente occorso ad una imbarcazione maltese. Ora qualche giorno di ripiso e poi iniziamo a pensare all’edizione del prossimo anno”.