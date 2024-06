Adriatic Cup. Non solo motonautica!

Ultimi preparativi ai bolidi del mare che si sfideranno da sabato fino a domenica nelle acque del porto interno di Brindisi per la tappa pugliese del campionato del mondo di motonautica. Questa edizione, come sempre organizzata dallo staff di Giuseppe Danese, si caratterizza anche per i tanti eventi collaterali, come gli stand di Slow Food che coinvolgono le specialità gastronomiche di tutti i comuni del territorio brindisino, la presenza sabato di Mogol per uno spettacolo musicale con le più belle canzoni di Battisti e il gemellaggio con Montecarlo. Nel pomeriggio ultimi dettagli organizzativi con la presenza anche dell’assessore alle attività’ produttive Luciano Loiacono.