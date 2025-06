Adriatic Cup – World Championship F2 tra il 27 e il 29, ordinanza per regolare la viabilità e la sosta nei pressi dei luoghi della manifestazione

In previsione del notevole afflusso di persone per assistere alle diverse manifestazioni della Adriatic Cup – World Championship F2, che si svolgerà tra il 27 e il 29 giugno prossimo e in considerazione del luogo in cui esse si svolgeranno, con ordinanza dirigenziale del Settore Lavori e Opere Pubbliche, Mobilità Urbana dalle ore 08:00 del giorno 27 giugno 2025 alle ore 24:00 del giorno 29 giugno 2025 sono previste una serie di limitazioni con divieti di transito e sosta in alcune vie del centro. Nell’ordinanza, fra l’altro, si impone «il divieto di transito e di sosta con rimozione lungo la Via Colonne, da impiegarsi come via di fuga pedonale in caso di emergenza, eccetto i residenti»; quindi «il divieto di transito e di sosta con rimozione lungo la Via Dogane, da impiegarsi come via di fuga pedonale in caso di emergenza, eccetto i veicoli dei residenti ed i veicoli della G.d.F.».

Si ordina ancora «l’inversione di marcia di Via Montenegro»; il divieto di transito e di sosta con rimozione sulla Via Pompeo Azzolino, eccetto i veicoli dei residenti, delle Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso»; «il divieto di transito e di sosta con rimozione sulla Via Pasquale Camassa – nel tratto stradale compreso tra l’intersezione con la Via Pompeo Azzolino e l’intersezione con la Via Ercole Brindisino, eccetto i veicoli dei residenti “solo per il transito veicolare – non è consentita la sosta”, delle Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso».

Previsti quindi «il divieto di transito e di sosta con rimozione lungo la Via Lucio Scarano ad eccezione dei titolari di passo carrabile regolarmente autorizzati e dei veicoli adibiti al carico e scarico delle merci che potranno effettuare tali operazioni dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, demandando agli organizzatori della predetta manifestazione di gestire autonomamente i flussi veicolari nelle strade interessate dal presente provvedimento, inoltre, è istituito il doppio senso di circolazione sulla predetta Via» e ancora «il divieto di transito e di sosta con rimozione lungo la Via Largo Sciabiche ad eccezione dei residenti titolari di passo carrabile regolarmente autorizzati e dei veicoli adibiti al carico e scarico che potranno effettuare tali operazioni dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00».

L’ordinanza dirigenziale prevede altresì «il divieto di transito e sosta con rimozione, ad eccezione dei residenti titolari di passo carrabile, regolarmente autorizzati e dei veicoli adibiti al carico e scarico – che potranno effettuare tali operazioni dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 – nelle seguenti Vie: Piazzale Lenio Flacco, Largo Sciabiche, Thaon de Revel e le traverse limitrofe»; «la chiusura della Via Tito Minniti nel tratto stradale compreso tra il civ. 24 ed i cancelli d’ingresso al Piazzale sottostante al Monumento al Marinaio D’Italia», nonché «il divieto d’accesso ai pedoni lungo le scalinate del Monumento al Marinaio».

Dopo aver imposto alcune opere agli organizzatori, l’ordinanza dispone che «nel sopra citato periodo, è’ altresì, vietato il transito a tutti i veicoli lungo Viale Regina Margherita dalle 14:00 alle ore 24.00 di Venerdì 27.06.2025, dalle 08:30 alle ore 24:00 di Sabato 28.06.2025, dalle ore 09:00 alle ore 24:00 di Domenica 29.06.2025».

La consultazione completa dell’ordinanza è possibile sul sito del Comune di Brindisi.