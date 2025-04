Aeroporti di Puglia – Brindisi cresce sempre meno della metà di Bari…

Se si legge la nota diffusa da Aeroporti di Puglia con i dati di marzo e con il riepilogo del trimestre ci si rende conto che la società di gestione degli aeroporti della regione ed il suo socio di riferimento, cioè la Regione Puglia, soli se la cantano e soli se la suonano.

Forse per timore delle analisi che anche noi facciamo ogni volta sul divario che aumenta tra lo scalo del Salento e quello del capoluogo di regione, questa volta ai dati del traffico sul comunicato stampa si dedicano solo pochi righi e per giunta con la sola indicazione percentuale. Tutto il resto è dedicato alle dichiarazioni trionfali del presidente di Aeroporti di Puglia Vasile e dell’assessore ai trasporti Ciliento.

Si gioisce per l’incremento complessivo del 20% rispetto a marzo dello scorso anno e del 18% rispetto al primo trimestre del 2024.

Poi ci si addentra nel dato scorporato e ci si rende conto che Bari a marzo è cresciuto del 23%, mentre nel trimestre ha fatto registrare un più 20%. Brindisi, invece, si ferma ad un più 11% a marzo e ad un più 9% nel trimestre.

Foggia non fa testo visto che nello scorso anno praticamente non si volava e quindi parlare di un “incredibile” più 162% rispetto allo scorso anno genera solo ilarità.

La realtà è che Brindisi cresce sempre meno della metà di Bari e il divario tra Salento e capoluogo di regione aumenta considerevolmente.

Ma questo interessa poco ad Aeroporti di Puglia che continua a festeggiare senza affannarsi più di tanto a fornire delle motivazioni su ciò che sta avvenendo e che va ad aggiungersi al declassamento dell’aeroporto del Salento, con la conseguente perdita di vigili del fuoco e con la impossibilità agli aerei di grandi dimensioni di atterrare a Brindisi.

Ma per Aeroporti di Puglia e per la Regione Puglia è comunque il caso di far festa. Anche perché a Bari importa poco se nel Salento ci sono pochi voli, se qualcuno salta e qualcun altro viene annullato, a discapito di viaggiatori per affari e di turisti.