Aeroporti di Puglia – Caro Presidente, dopo i parcheggi, i numeri farlocchi e la manager dimissionaria decida cosa fare…

Con una pec inviata ad Aeroporti di Puglia, la signora Carmela Fiorella, moglie del consigliere regionale Caracciolo, ha rassegnato le dimissioni da dirigente della risorse umane della stessa società di gestione degli aeroporti della nostra regione. Un incarico ricevuto appena quindici giorni fa dopo aver vinto un concorso “pubblico” a cui aveva partecipato solo lei. Dopo di che sono emersi anche dei dubbi sull’elenco dei titoli ed anche sul diploma di laurea che la signora Fiorella ha presentato e sui quali Aeroporti di Puglia non ha effettuato alcun controllo.

C’è dolo? Non spetta certamente a noi stabilirlo, ma è chiaro che questa vicenda avrà un seguito. Nel frattempo, l’unica cosa certa è che il Presidente Vasile non è in condizioni di tenere sotto controllo la struttura di cui è il massimo responsabile. Sarà un caso, ma Aeroporti di Puglia è presieduta da chi si è letteralmente inventato un numero assurdo di posti-auto nell’Aeroporto del Salento (25.000!), da chi ha affermato una stupidaggine dicendo che in un solo momento nell’aerostazione erano presenti più del doppio (9.200) di passeggeri della media di una intera giornata e da chi ha minimizzato il problema del declassamento dello scalo brindisino come una semplice questione di “comunicazione”.

Nel frattempo, Bari cresce il doppio di Brindisi. E quindi non si lamenti se proprio nella nostra città saremmo ben lieti di prendere atto di un suo passo indietro.