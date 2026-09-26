Aeroporti di Puglia, Minerva: “Sulla continuità territoriale Pagliaro solleciti il Ministero. La Regione ha già fatto la sua parte”

Nota del capogruppo del PD, Stefano Minerva

“Pagliaro chiede alla Regione di intervenire sulla continuità territoriale, ma forse dovrebbe rivolgere la sua sollecitazione anche al Ministero, che oggi deve fare le proprie valutazioni sull’istruttoria avviata.La Regione Puglia ha aperto l’istruttoria già da gennaio 2025, chiedendo al Ministero di valutare l’imposizione degli oneri di servizio pubblico e commissionando uno studio indipendente sulla domanda potenziale. Oggi, sulla base degli elementi disponibili, la questione deve essere valutata anche alla luce dei presupposti previsti dalla normativa europea. È questo il percorso istituzionale in corso.Per questo trovo singolare che Pagliaro parli di una Regione che “dorme”. Se vuole davvero accelerare il percorso sulla continuità territoriale, faccia sentire la propria voce anche nei confronti del Ministero e chieda che l’istruttoria venga definita. È lì che oggi si trova un passaggio decisivo del procedimento.Lo stesso vale per gli altri argomenti sollevati nella sua nota. Dal 2019 la Regione Puglia non eroga alcun incentivo alle compagnie aeree. Gli eventuali strumenti di co-marketing sono attività di Aeroporti di Puglia, nei limiti del proprio bilancio e nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato, aperte a tutti i vettori dal 2015.Quanto alla riduzione dei voli prevista per ottobre, la frequenza dei collegamenti dipende dalla programmazione delle compagnie e dalla domanda. La programmazione invernale interessa l’intera rete aeroportuale pugliese e, nel caso di ITA, incidono anche difficoltà tecniche legate alla disponibilità della flotta.Il collegamento Brindisi-Roma resta una questione importante per il Salento e va affrontata con serietà. Ma proprio perché lo è, abbiamo il dovere di distinguere le responsabilità e di guardare agli atti. La Regione ha avviato il percorso sulla continuità territoriale. Adesso il Ministero deve fare la propria parte.Pagliaro, se vuole davvero difendere il diritto alla mobilità dei salentini, invece di accusare la Regione di non fare nulla potrebbe cominciare dal sollecitare chi oggi deve completare le proprie valutazioni”.