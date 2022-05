AEROPORTI, PAGLIARO A VASILE: “OGGI SEI ORE DI RITARDO DEL VOLO BRINDISI-MILANO. DISAGI CHE SI RIPETONO, PIÙ ATTENZIONE AI PASSEGGERI”

Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani e Presidente MRS:



“Oltre sei ore di ritardo per i voli Milano-Brindisi e Brindisi-Milano della compagnia Wizzair. È notizia di oggi: i passeggeri sono rimasti bloccati in aeroporto, con tutti i disagi che ne conseguono. Non è la prima volta che succede, capita anzi di frequente anche con altre compagnie. I voli per Brindisi sono praticamente gli ultimi della classe, figli di un dio minore.

Sottoponiamo questo disservizio all’attenzione del presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, per evidenziargli ancora una volta che le condizioni di viaggio da e per lo scalo brindisino sono tutt’altro che rosee come si vuol esibire.

Sono certo che, se venisse somministrato un questionario sulla customer satisfaction, emergerebbe uno scontento diffuso, stando alle segnalazioni che raccolgo quasi ogni giorno. Bisogna lavorare sulla qualità dei servizi aeroportuali, a cominciare dal potenziamento dei desk fino ai parcheggi esterni del tutto insufficienti. Anche nei gate d’imbarco degli altri aeroporti in primis di Roma e Milano, quello per Brindisi è di solito l’ultimo e quasi sempre privo del collegamento diretto con l’aeromobile in partenza, con il disagio di dover prendere un bus per raggiungerlo in pista.

Tante piccole criticità che, sommate, danno il peso della disattenzione di Aeroporti di Puglia e dei vettori verso lo scalo brindisino: orari scomodi che impediscono il rientro in serata e obbligano al costo aggiuntivo del pernottamento fuori casa, collegamenti nazionali carenti soprattutto con Roma e Milano, in rapporto di uno a tre rispetto all’aeroporto di Bari. Si lavori per potenziare e migliorare lo scalo del Salento”.