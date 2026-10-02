Aeroporto – Borromeo (FDI): ” 19 Ottobre è la data del Consiglio monotematico”

Come definito oggi in Conferenza dei Capigruppo, è stata fissata al 19 Ottobre la data del Consiglio Comunale monotematico dedicato all’Aeroporto del Salento.

Avrei preferito che questo appuntamento si tenesse prima, considerata l’importanza e l’attualità della questione, ma mi rimetto a quanto concordato oggi insieme agli altri Capigruppo, con l’obiettivo di affrontare questo passaggio nella maniera più ampia e condivisa possibile.

Da oggi, quindi, inizia ufficialmente un percorso di confronto con tutti i gruppi consiliari, con l’obiettivo di fare sintesi sulla proposta di mozione che abbiamo predisposto e arrivare in Aula con l’auspicio di un voto unanime.

L’obiettivo sarà quello di formalizzare e cristallizzare una posizione ferma del territorio, chiedere risposte e garanzie sul futuro dell’Aeroporto del Salento e fare sentire con forza la voce di Brindisi nelle sedi istituzionali competenti.

Quel Consiglio Comunale, da solo, non sarà la soluzione della vicenda. Ma può e deve rappresentare un segnale importante: la politica di Brindisi c’è, è attenta a ciò che accade sul futuro del proprio aeroporto e intende far sentire la propria voce.

MARIO BORROMEO

Capogruppo FDI