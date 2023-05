AEROPORTO – CAROPPO E D’ATTIS (FI): A GIUGNO AGGIUDICAZIONE GARA COLLEGAMENTO FERROVIARIO, IN ANTICIPO RISPETTO A SCADENZE

Aeroporto Brindisi, Caroppo e D’Attis (FI): a giugno aggiudicazione gara collegamento ferroviario, in anticipo rispetto alle scadenze

“Una notizia straordinaria per tutto il Salento: il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Brindisi diventa finalmente realtà. Come annunciato dal Sottosegretario ai Trasporti, Tullio Ferrante, a giugno verrà aggiudicata la gara e a luglio ci sarà la stipula del contratto, in anticipo rispetto alle scadenze previste”. A dichiararlo sono i deputati di Forza Italia, Andrea Caroppo e Mauro D’Attis. “Ringraziamo sentitamente il Sottosegretario Ferrante per questo grande risultato. Dopo decenni di attesa, finalmente i cittadini vedono la luce in fondo al tunnel di quest’opera vitale per lo sviluppo del nostro territorio e per la quale noi, come Forza Italia, ci siamo sempre battuti. L’aeroporto di Brindisi diventerà davvero la porta del Salento per la mobilità dei cittadini e lo sviluppo delle imprese”, concludono i deputati forzisti.