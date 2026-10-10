aeroporto – Da Brindisi si vola per Varsavia nell’estate 2027

Quattro nuove rotte internazionali per rafforzare la connettività della Puglia e ampliare le opportunità di viaggio da e verso la regione. In vista della Summer 2027, la compagnia Ryanair arricchisce il proprio network dagli aeroporti di Bari e Brindisi con tre nuovi collegamenti dal “Karol Wojtyla” verso Friedrichshafen, Leeds e Oslo e una nuova rotta dall’aeroporto del Salento verso Varsavia. I collegamenti saranno attivi a partire dalla fine di marzo.

Le rotte da Bari per Friedrichshafen (martedì e sabato), Leeds (martedì e sabato) e Oslo (giovedì e domenica) avranno ciascuna una frequenza di due voli settimanali, mentre il collegamento Brindisi–Varsavia (martedì, venerdì e domenica) sarà operato tre volte a settimana. Le nuove rotte intercettano mercati di particolare interesse per la Puglia. La Germania e i Paesi scandinavi confermano il proprio peso nei flussi turistici in arrivo sul territorio pugliese, mentre anche il mercato britannico mostra segnali di crescente interesse. A questi si aggiunge la Polonia, che guarda con attenzione sempre maggiore al Salento.