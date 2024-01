Aeroporto del Salento, 50 milioni di Euro per il rilancio

Sono 50 i milioni di Euro investiti per rifare il look dell’Aeroporto del Salento. Nuove e più moderne piste ad uso degli aeromobili, con la possibilità di atterraggio in qualsiasi condizione di vento, nuove rotte che coinvolgono varie compagnie aeree, nuove infrastrutture interne ed esterne, adeguati spazi relax per i dipendenti e tanto altro ancora. Questi progetti sono stati illustrati nel pomeriggio di ieri, presso la Provincia di Brindisi, alla presenza del presidente dì Aeroporti Puglia, Antonio Vasile, del direttore Marco Catamero’, del presidente di Federalberghi, Pierangelo Argentieri. Ha introdotto i lavori il presidente della Provincia, Toni Matarrelli.