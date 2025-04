Aeroporto del Salento – Caroppo e D’Attis (FI): oggi un altro passo in avanti per il rilancio dell’Aeroporto. Presto più voli e a prezzi più bassi

“Con le vacanze di Pasqua arrivano puntali anche i rincari per chi vuole tornare in Salento, con prezzi dei biglietti che schizzano alle stelle. Per mettere la parola fine a questo salasso, a dicembre abbiamo approvato in Legge di Bilancio il nostro emendamento sulla continuità territoriale e stanziato un finanziamento di 5 milioni di euro per avere più voli e a prezzi di più bassi da e per Brindisi. Si tratta di una misura già presente da tempo in molti altri aeroporti d’Italia come Ancona e Trieste e che ora riconosce anche all’Aeroporto del Salento una condizione svantaggiata per la sua posizione periferica e la sua distanza dall’alta velocità ferroviaria. In questo modo, garantiamo dei fondi pubblici nazionali per assicurare non solo i voli minimi da e per Brindisi ma anche una programmazione strategica su alcune tratte verso mete principali come Roma e Milano. Come abbiamo ribadito al secondo incontro sulla continuità territoriale che abbiamo convocato oggi a Lecce, ora tocca ad Aeroporti di Puglia e alla Regione adeguarsi alla normativa nazionale, lavorando a una programmazione dei voli da e per Brindisi che sia seria e competitiva, oltre che condivisa con le istituzioni locali, le categorie produttive e gli operatori, anche attraverso risorse regionali che si aggiungano a quelle messe in campo dal Governo nazionale. Con l’incontro di oggi abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti. Abbiamo preso atto che il piano è stato consegnato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e a questo punto sarà nostra cura fare attivare al più presto la conferenza dei servizi”. Così in una nota i deputati di Forza Italia, On. Andrea Caroppo e On. Mauro D’Attis, a seguito del secondo incontro sulla continuità territoriale tenutosi a Lecce.