Aeroporto del Salento, D’Attis e Caroppo (Fi): “NO alla riduzione dei vigili del fuoco”

AEROPORTO DEL SALENTO, D’ATTIS E CAROPPO (FI): “NO ALLA RIDUZIONE DI VIGILI DEL FUOCO, SIAMO IN CONTATTO COL MINISTRO DELL’INTERNO”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e dell’on Andrea Caroppo.

“Siamo già in contatto con il Ministro Piantedosi con l’obiettivo di scongiurare la riduzione di personale nell’aeroporto del Salento: infatti, è contenuta in un decreto la decisione di trasferire nelle stazioni aeroportuali di Foggia e Salerno dodici vigili del fuoco (8 vigili e 4 graduati) ad oggi in servizio a Brindisi. Ora, nessun aeroporto va penalizzato, la nostra richiesta non contempla il “sacrificio” di alcuno scalo: se necessario, vanno individuate soluzioni che non mortifichino nessuno. Siamo in contatto con il Ministro dell’Interno Piantedosi e nelle prossime ore vaglieremo le possibili alternative”.