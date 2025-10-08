Aeroporto del Salento – Di Donna (Fi): Aeroporti di Puglia e Regione Puglia continuano a penalizzare Brindisi a vantaggio di Bari. Adesso basta!

Aeroporti di Puglia continua a discriminare l’Aeroporto del Salento di Brindisi a vantaggio dello scalo di Bari. Una conferma è giunta dall’operativo invernale di Ryanair attraverso cui si evince che delle 46 rotte nazionali e internazionali, solo 12 sono riservate a Brindisi, mentre il resto va ad ingrossare l’offerta dell’aeroporto del capoluogo di regione.

Un fatto gravissimo che conferma una chiara volontà della società aeroportuale, con il consenso implicito della Regione Puglia, di favorire Bari.

E poter disporre di una offerta più ampia di collegamenti nazionali ed internazionali significa promuovere il territorio. Non è un caso, infatti, che Bari abbia fatto registrare un tasso altissimo di crescita turistica, ma far parte della stessa regione dovrebbe significare combattere ad armi pari. Ed invece il Salento continua ad essere penalizzato.

Ma questa volta non finisce così. Al Presidente Vasile chiederemo di dar conto delle scelte di Aeroporti di Puglia, partendo dal fatto che Ryanair le rotte le individua anche sulla spinta dei “desiderata” della società aeroportuale. Spero che almeno su questo a Brindisi e nel Salento siano tutti d’accordo per dire “basta”.

Nicola Di Donna – capogruppo di Forza Italia – Brindisi