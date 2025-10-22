Aeroporto del Salento – Pagliaro (Fdi): Ennesimo volo soppresso, Aeroporti di Puglia incapace. La Regione se ne assuma la responsabilità

Nota del consigliere di Fratelli d’Italia Paolo Pagliaro



“Ancora un volo soppresso, il Brindisi-Fiumicino Ita Airways delle 11.15. Fa rabbia che, di fronte a quest’ennesima mazzata all’offerta dell’Aeroporto del Salento, la società Aeroporti di Puglia alzi le mani: “Scelta dettata dal vettore e non da noi”. A che serve, allora, Aeroporti di Puglia, se non è capace di trattare con le compagnie di volo, neppure con quella nazionale, per impedire che vengano tagliati voli importanti per l’utenza? Quando c’è da appuntarsi medaglie per l’aumento del traffico passeggeri, Aeroporti di Puglia e il suo presidente Antonio Vasile gonfiano il petto per presunte straordinarie capacità manageriali, ma poi scappano quando c’è da assumersi responsabilità per disservizi e depauperamenti, guarda caso sempre su Brindisi e mai su Bari. Questa è una deriva che abbiamo denunciato decine e decine di volte, ad ogni cancellazione, ad ogni taglio, rimarcando la grave disparità di collegamenti, soprattutto internazionali, fra gli aeroporti del Salento e di Bari, in media in rapporto di uno a tre. Questa netta inferiorità, insieme alla possibilità limitata di fare scalo per mete estere, al deficit di gate e servizi, alla mancanza o carenza di collegamenti su ferro e gomma con le località salentine, fa da zavorra al decollo dello scalo salentino, nuocendo al turismo e all’economia di un territorio stanco di fare da cenerentola. La nostra battaglia, portata avanti con caparbietà e spesso in solitudine in questi cinque anni, continuerà più forte di prima, e dal nuovo Governo regionale pretenderemo che si assuma la responsabilità delle scelte e dell’operato di Aeroporti di Puglia, garantendo al Salento servizi aeroportuali degni della sua gente e dei tanti turisti che lo scelgono come meta di vacanza, nonostante la Regione sembri remare contro anziché favorire l’incoming. Tutto questo deve finire”