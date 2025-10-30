Aeroporto del Salento – Pagliaro: “Inerzia della Regione rischia di vanificare continuità territoriale finanziata dal Governo Meloni”

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paolo Pagliaro

“Inerzia della Regione, responsabile del mancato sviluppo dell’Aeroporto del Salento. Non siamo solo noi a puntare il dito contro Aeroporti di Puglia, responsabile dell’affossamento dello scalo brindisino e dello sbilanciamento di risorse e opportunità a tutto vantaggio di Bari. Anche da Roma arriva la strigliata del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che alla Regione Puglia rimprovera di bloccare i 5 milioni di euro già stanziati dal Governo Meloni per finanziare la continuità territoriale per l’Aeroporto del Salento, su proposta dei parlamentari di centrodestra Mauro D’Attis e Andrea Caroppo. Si tratta di 1,5 milioni per quest’anno, 1,7 per il prossimo e 1,8 per il 2027, destinati a coprire gli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei nazionali e internazionali. Continuità territoriale significa tariffe agevolate e quindi prezzi più bassi per i voli da e per l’Aeroporto del Salento, oggi invece assai più alti rispetto a Bari. Ma la Regione continua a fare orecchio da mercante, ignorando le sollecitazioni del Governo nazionale e la mia mozione presentata a dicembre scorso, proprio per impegnare la giunta Emiliano a cofinanziare con le stesse cifre le risorse necessarie per attuare la continuità territoriale, facendosi carico di parte del costo dei biglietti per renderli accessibili. Già oggi sono intoccabili, e più si avvicinano le festività natalizie, più il caro voli è destinato a salire vertiginosamente, tanto da impedire il rientro a casa dei salentini che vivono, lavorano o studiano lontano da casa, e da dirottare i turisti verso offerte e aeroporti più convenienti.

Il ministro Salvini ha denunciato alla Camera l’inadempienza della Regione, che avrebbe chiesto la convocazione della conferenza dei servizi ma poi non avrebbe trasmesso alla Commissione Europea i dati e le analisi di traffico aereo necessari per ottenere il riconoscimento della continuità territoriale per l’Aeroporto del Salento. E, alla sollecitazione del ministero inviata a maggio scorso, nessuna risposta da Bari. Siamo sdegnati da tanta noncuranza, che conferma le nostre battaglie ventennali contro il Bari-centrismo miope nelle politiche dei trasporti regionali, aerei e non solo. Una stortura perpetrata in vent’anni di governo di centrosinistra della Puglia, a cui va posta fine con un cambio di rotta improcrastinabile”.