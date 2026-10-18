Aeroporto del Salento – Puglia Popolare: “Non serve una litigiosità che indebolisce solo il nostro territorio”

Preme sottolineare che in merito alla questione Aeroporto del Salento, di cui nei giorni scorsi si è molto parlato e tanti gruppi e forze politiche hanno espresso il loro pensiero cercando di contribuire al dibattito, alla fine molti si sono annacquati per partito preso…

Riteniamo che su tale importante questione bisogna trovare la massima convergenza, sena divisioni inutili.

Non servono guerre fra territori, indebolendo il potere contrattuale degli Enti Territoriali, non servono ordini del giorno tecnici o fughe in avanti, ma un deliberato di indirizzo politico unanime, che dia mandato al Sindaco, magari trasmesso anche all’Assessore regionale ai trasporti e al Ministero di competenza, oltre che ad Aeroporti di Puglia, affinché si dia mandato alle strutture preposte di proseguire con celerità la programmazione delle opere infrastrutturali a sostegno del grande Aeroporto del Salento, (altrimenti perché si spendono tanti soldi, per opere faraoniche che stiamo vedendo in questo periodo). Aeroporto che per la sua posizione strategica e per la sicurezza, affiancato da una torre di controllo Enav che è un gioiello Italiano, aeroporto utilizzabile con qualsiasi condizione atmosferica. Intanto dobbiamo cogliere e apprezzare il contributo dato da esponenti leccesi a supporto dell’aeroporto del Salento, cosa che è mancata a molti amministratori locali, di porre in risalto. Ma con una maggioranza in consiglio comunale molto litigiosa e inconcludente non si va da nessuna parte, in quanto non si preoccupa di fare quadrato e chiedere ad Aeroporti di Puglia di far aumentare i voli , non solo a Bari, di rendere pubblici i dati dei passeggeri che usufruiscono dei voli per territorio. Quello che serve maggiormente non sono le aree parcheggio, ma potenziare l’offerta di voli, incrementando l’opportunità delle rotte, con un aeroporto che in meno di 50 minuti rimane a servizio dal sud Barese, della valle d’Itria fino all’area jonico e del grande Salento.

La direzione di Puglia Popolare