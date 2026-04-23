Aeroporto del salento-stazione Brindisi. Scianaro: progetto strategico che migliorerà non solo i collegamenti, ma darà nuova spinta al tessuto economico-turistico brindisino

Di seguito la dichiarazione del consigliere regionale brindisino di Fratelli d’Italia, Antonio Scianaro “Sono decisamente incoraggianti le notizie che ha portato in audizione dell’ing. Elisabetta Cucumazzo di RFI sul collegamento ferroviario Brindisi-Aeroporto del Salento: i lavori per il collegamento ferroviario inizieranno a breve, agli inizi di maggio, il che rappresenta un passo significativo per la mobilità nella regione.

“Un progetto considerato strategico non solo per il potenziamento del turismo, ma anche per lo sviluppo economico e sociale del territorio, ma anche per migliorare la connettività generale della città di Brindisi, promuovendo il turismo e il commercio locale. Un collegamento diretto e efficiente tra la stazione ferroviaria e l’aeroporto potrà attrarre più visitatori, offrendo un’alternativa sostenibile al trasporto su strada e contribuendo a ridurre il traffico e l’inquinamento. Maggiore facilità di accesso per i turisti, che potranno raggiungere in modo semplice e veloce le principali attrazioni della zona.

“Non solo, l’infrastruttura potrebbe stimolare investimenti e nuove opportunità di lavoro, supportando le attività commerciali locali. Il potenziamento del trasporto ferroviario rappresenta una scelta ecologica, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale del trasporto pubblico.”