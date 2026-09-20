Aeroporto di Brindisi-Forza Italia Brindisi: a Decaro chiediamo due risposte chiare

Le recenti dichiarazioni del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sul futuro dell’aeroporto di Grottaglie e sulla possibilità di svilupparne l’attività rendono ancora più urgente fare chiarezza sul futuro dell’aeroporto di Brindisi.

Non servono risposte generiche. A Decaro poniamo due domande precise.

La prima riguarda la continuità territoriale.

Cosa pensa Decaro della legge che riconosce a Brindisi la possibilità di attivare la continuità territoriale, grazie all’emendamento Caroppo-D’Attis?

E soprattutto: perché la Regione Puglia non sta agendo per dare concreta attuazione a questa possibilità, nonostante siano stati stanziati 5 milioni di euro?

Se esistono una previsione legislativa e risorse dedicate, i cittadini hanno il diritto di sapere quali iniziative la Regione abbia assunto, quali intenda assumere e con quali tempi.

La seconda domanda riguarda le rotte.

Quali sono, numeri alla mano, le nuove tratte che oggi l’aeroporto di Brindisi offre in più rispetto agli anni passati?

È una domanda ancora più importante considerando le ingenti risorse che si stanno investendo per potenziare lo scalo e per realizzare il collegamento ferroviario con l’aeroporto.

Potenziare le infrastrutture è fondamentale. Ma insieme agli investimenti occorre capire quale sia il progetto di sviluppo dello scalo: più destinazioni, maggiore connettività e migliori possibilità di raggiungere Brindisi e il Salento durante tutto l’anno.

Per questo chiediamo a Decaro risposte chiare, puntuali e senza troppi giri di parole.

E ci auguriamo che queste stesse domande vengano rivolte al presidente della Regione anche da tutti i dirigenti del centrosinistra brindisino, compresi i consiglieri regionali e i sindaci del territorio.

La tutela e lo sviluppo dell’aeroporto di Brindisi non possono essere una battaglia di parte. Riguardano il diritto alla mobilità dei cittadini, il turismo, le imprese e la competitività di un intero territorio.

Cinque milioni di euro sono stati stanziati per la continuità territoriale: cosa intende fare la Regione? E quali nuove rotte ha concretamente guadagnato Brindisi?

Sono due domande semplici.

Attendiamo due risposte, altrettanto chiare.

segretaria cittadina FI Brindisi

Gruppo consiliare FI Brindisi