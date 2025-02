Aeroporto di Brindisi – venerdì un incontro con rappresentanti istituzionali della Puglia promosso da D’Attis e Caroppo (FI) su continuità territoriale

“La continuità territoriale rappresenta una vittoria storica del nostro territorio dopo decenni di isolamento, perché garantirà più voli e a prezzi più bassi da e per Brindisi, mettendo finalmente la parola fine a una profonda ingiustizia. Ma ora si deve entrare nel vivo. L’approvazione del nostro emendamento in Legge di Bilancio, con cui abbiamo riconosciuto la continuità territoriale per l’Aeroporto del Salento e stanziato 5 milioni di euro, rappresenta, infatti, solo l’inizio di un percorso che deve coinvolgere Istituzioni e categorie produttive. Per questo motivo, abbiamo convocato per venerdì 7 febbraio a Brindisi un incontro per ascoltare le esigenze del territorio e comprendere, quindi, quali tratte da e per Brindisi incentivare attraverso le risorse nazionali già stanziate, auspicando anche un coinvolgimento diretto della Regione attraverso un suo cofinanziamento per rendere la misura ancora più incisiva. È necessario mettersi da subito a lavoro per condividere una programmazione degna di questo nome per l’Aeroporto del Salento“. Così in una nota i deputati di Forza Italia Mauro D’Attis e Andrea Caroppo, in relazione all’incontro che si terrà venerdì 7 febbraio alle ore 10.30 a Brindisi, nella sala “Gino Strada” della ex corte d’Assise (Via Duomo 20), e a cui sono stati invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale, il Presidente di Aeroporti di Puglia, i parlamentari, i consiglieri regionali, i Presidenti delle province, i sindaci delle città capoluogo e i Presidenti delle Camere di Commercio delle tre Province di Lecce, Brindisi e Taranto.