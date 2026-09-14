Aeroporto di Grottaglie, Oggiano (Fdi): “Basta demagogia elettorale. Scalo industriale d’eccellenza, non un doppione passivo di Brindisi”

In merito alle recenti ennesime sollecitazioni rivolte al Governo ed alla Regione Puglia sul presunto avvio dei voli passeggeri di linea presso l’aeroporto “M. Arlotta” di Grottaglie e alla richiesta di commissariamento di Aeroporti di Puglia, si rende necessaria una ennesima riflessione rigorosa e priva di condizionamenti propagandistici sul futuro della rete infrastrutturale dell’Arco Jonico e del Salento.

​La narrazione di un territorio “penalizzato” dimentica volutamente la realtà dei fatti e i principi fondamentali della pianificazione dei trasporti:

​ Un sistema di rete con vocazioni specifiche: gli aeroporti pugliesi non sono strutture in competizione tra loro, ma nodi di una rete integrata e complementare. La gestione unica di Aeroporti di Puglia garantisce l’efficienza finanziaria ed evita la frammentazione delle risorse pubbliche in micro-interventi inefficienti.

gli aeroporti pugliesi non sono strutture in competizione tra loro, ma nodi di una rete integrata e complementare. La gestione unica di Aeroporti di Puglia garantisce l’efficienza finanziaria ed evita la frammentazione delle risorse pubbliche in micro-interventi inefficienti. ​ Scelte strategiche e investimenti da oltre vent’anni: più di vent’anni fa si è deciso, con visione lungimirante, di assegnare a Brindisi il ruolo di hub per il traffico passeggeri civili del Salento e dell’Arco Jonico, e a Grottaglie quello di polo industriale, logistico e aeronavale di rilevanza internazionale. Grazie a ingenti investimenti pubblici, Grottaglie è oggi una realtà mondiale nell’aerospazio (programma Boeing, filiera dei droni, trasporto merci e futuro Spazioporto). Snaturare questa vocazione commerciale e tecnologica per rincorrere i voli di linea significa depotenziare un’eccellenza industriale senza alcuna garanzia di sostenibilità economica.

più di vent’anni fa si è deciso, con visione lungimirante, di assegnare a il ruolo di hub per il traffico passeggeri civili del Salento e dell’Arco Jonico, e a quello di polo industriale, logistico e aeronavale di rilevanza internazionale. Grazie a ingenti investimenti pubblici, Grottaglie è oggi una realtà mondiale nell’aerospazio (programma Boeing, filiera dei droni, trasporto merci e futuro Spazioporto). Snaturare questa vocazione commerciale e tecnologica per rincorrere i voli di linea significa depotenziare un’eccellenza industriale senza alcuna garanzia di sostenibilità economica. ​ Tutela dell’equilibrio di sistema: le richieste dei singoli territori vanno rispettate nella misura in cui non danneggino l’interesse generale. Creare voli passeggeri a pochissimi chilometri da Brindisi — scalo già strutturato e raggiungibile in meno di 45 minuti da Taranto — significherebbe cannibalizzare il bacino d’utenza, frammentare le frequenze e indebolire l’attrattività delle rotte internazionali della Puglia meridionale. Con l’aggavante che sono stati investiti 120 milioni di euro per il collegamento ferroviario della tratta Taranto/Lecce direttamente nell’Aereoporto del Salento di Brindisi cosi da avere collegamenti veloci, funzionali ed a misura di passeggero.

le richieste dei singoli territori vanno rispettate nella misura in cui non danneggino l’interesse generale. Creare voli passeggeri a pochissimi chilometri da Brindisi — scalo già strutturato e raggiungibile in meno di 45 minuti da Taranto — significherebbe cannibalizzare il bacino d’utenza, frammentare le frequenze e indebolire l’attrattività delle rotte internazionali della Puglia meridionale. Con l’aggavante che sono stati investiti 120 milioni di euro per il collegamento ferroviario della tratta Taranto/Lecce direttamente nell’Aereoporto del Salento di Brindisi cosi da avere collegamenti veloci, funzionali ed a misura di passeggero. ​Basta propaganda a ogni scadenza elettorale: Assistiamo ciclicamente alla solita litania propagandistica. Ad ogni tornata elettorale, gruppi politici di destra e di sinistra rilanciano la promessa irrealizzabile dei voli commerciali per facili consensi. È un “gioco delle parti” demagogico in cui, purtroppo, cadono anche rappresentanti istituzionali tarantini dell’area di centro destra, alimentando illusioni tra i cittadini invece di valorizzare la vera vocazione dello scalo.

​Il futuro dell’Arco Jonico non passa dalla duplicazione inefficiente di servizi passeggeri già garantiti ed efficienti a Brindisi, ma dal consolidamento di Grottaglie come piattaforma logistica, industriale e d’innovazione di livello mondiale.

Sia chiaro: nessun iniziativa politico istituzionale nazionale regionale e/o di governance di Aereoporti di Puglia tendente a mettere in discussione l’attuale sistema aereoportuale pugliese verra’ subita supinamente. L’Aeroporto del Salento ha registrato un + 10% anche ad agosto! Si stima ormai che sempre più passeggeri cercano di raggiungere la Puglia attraverso l’aeroporto di Brindisi. A parlare sono i dati del mese più vacanziero dell’ anno, agosto, che ha visto registrare un incremento del 10%: 448 mila i passeggeri transitati. Nei primi 8 mesi dell’anno il traffico verso lo scalo adriatico conta già 2 milioni e 600 mila passaggi, con una proiezione che rischia di toccare il record dei 4.000.000 di passeggeri transitati nel 2026!

Intelligenti pauca!

Prof. Massimiliano Oggiano

Coordinatore cittadino FdI Brindisi