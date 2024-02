Aeroporto Salento – Pagliaro: Vasile eviti toni trionfalistici per il ripristino di un volo…

AEROPORTO SALENTO, PAGLIARO: “VASILE EVITI TONI TRIONFALISTICI PER RIPRISTINO VOLO CANCELLATO E SI IMPEGNI PER NUOVE TRATTE E SERVIZI DI QUALITÀ”

Nota di Paolo Pagliaro, consigliere regionale, capogruppo La Puglia domani

“Contenti di sapere che ITA Airways ha deciso di ripristinare il terzo volo giornaliero tra Brindisi e Milano Linate per la stagione estiva; parliamo quindi del volo in partenza da Brindisi alle 6.25, che sarà di nuovo operativo dal 2 aprile. Le nostre richieste sono state accolte, ma mi auguro che il volo sia mantenuto non solo per la stagione estiva ma permanentemente, perché come ho già detto in precedenza è importantissimo per l’intero Salento.

Il nostro incessante impegno non è scetticismo, come qualcuno ha avuto modo di affermare, ma un dato di fatto che testimonia la scarsa attenzione verso lo scalo brindisino che rispetto a quello barese è spesso penalizzato.

Mettendo da parte ogni forma di polemica, chiediamo ad Aeroporti di Puglia e al il suo presidente di evitare toni trionfalistici per un volo ripristinato e di rispondere con i fatti ad ogni nostra richiesta fatta in Commissione Trasporti del Consiglio regionale a gennaio, nell’audizione più volte rimandata, dove oltre a Vasile era presente il responsabile International & Industry Affairs di ITA, Giorgio Garbeglio. Chiediamo che sia assicurato al Salento lo stesso trattamento dell’Aeroporto di Bari, per assicurare nuovi voli e servizi di qualità all’intero territorio salentino”.