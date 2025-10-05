Affidamenti diretti e subappalti – Greco e Luperti interrogano il Sindaco per avere elenco degli ultimi 5 anni di Comune e Multiservizi

Quanti subappalti sono stati concessi negli ultimi cinque anni ad imprese delle province limitrofe di Lecce, Taranto e Bari, sia dal Comune che dalla Brindisi Multiservizi? E quanti sono stati gli affidamenti diretti?

I quesiti sono stati posti al Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna dai consiglieri comunali Michelangelo Greco e Lino Luperti in una interrogazione a risposta scritta e orale in consiglio comunale.

Greco e Luperti sottolineano la gravità della crisi in cui si dibatte il territorio della provincia di Brindisi, con il conseguente coinvolgimento di migliaia di famiglie. Un elemento che deve indurre gli amministratori del capoluogo a privilegiare ed a promuovere le eccellenze imprenditoriali locali, insieme ad associazioni di categoria come Confindustria, finalmente presieduta da un brindisino.

Da qui la richiesta, rivolta al primo cittadino ed agli assessori di competenza, per sapere quali sono stati gli affidamenti diretti ed i subappalti accordati a imprese delle provincie di Lecce, Taranto e Bari negli ultimi cinque anni, sia dal Comune che dalla società partecipata Brindisi Multiservizi.

Michelangelo Greco e Lino Luperti – consiglieri comunali