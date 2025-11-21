Affido, due incontri promossi dall’équipe multidisciplinare integrata di Consorzio sociale BR/1 e Distretto sociosanitario di Brindisi

In occasione della “Settimana dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” l’équipe multidisciplinare integrata Affido e Adozione del Consorzio sociale BR/1 e del Distretto sociosanitario di Brindisi, ha promosso due incontri di gruppo per famiglie affidatarie e cittadini. Gli appuntamenti si terranno il 25 novembre dalle 15.30 alle 17.30 nel salone messo a disposizione dal Consorzio BR/1, in via Grazia Balsamo 4 e il 27 novembre dalle 9 alle 12.30 nella sala consiliare del Comune di San Vito dei Normanni.



La finalità è quella di fornire informazioni sull’istituto dell’affido, attraverso il Servizio per l’affidamento familiare minori che opera a supporto dell’équipe. Le psicologhe del Servizio saranno a disposizione delle coppie e dei single che hanno intrapreso il percorso dell’ affido, di coloro che hanno già dato disponibilità e di chi desidera approfondire questa tematica di grande attualità. L’obiettivo è promuovere la cultura dell’affido, favorendo un confronto aperto su un Istituto di rilevanza sociale che rappresenta una soluzione funzionale per tanti minori in situazioni familiari svantaggiate.