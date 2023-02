AGENTE PENITENZIARIO TROVA BORSELLO CON 13mila EURO E LO CONSEGNA AI CARABINIERI

Scene di Onestà – Polizia Penitenziaria Brindisi

Lodevole ed esemplare gesto di un Assistente Capo della POLIZIA PENITENZIARIA in servizio nell’ Istituto Penitenziario di Brindisi. Libero dal servizio nella sua città di residenza ( Sternatia -LE ) trova borsellino con 13mila euro ed attiva il Comando Stazioni Carabinieri di Soleto ( LE ) per ritrovare il legittimo propretario. Lo rende noto la Segreteria Territoriale CISL FNS Taranto/ Brindisi, che nell’immediatezza chiede alla Direzione dell Istituto penitenziario Brindisino, di attivare le procedure di cui al D.P.R. 15 febbraio 1999, n.82 per una giusta ricompensa al Poliziotto penitenziario.

CISL FNS

Segreteria Territoriale Taranto/Brindisi