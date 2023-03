AGENTI IMMOBILIARI – ATTIVITA’ FORMATIVA GRATUITA DI CONFESERCENTI

Incontri formativi gratuiti della Confesercenti dedicati alla professione di Agenti Immobiliare. Piccirillo: “Per Confesercenti formare i propri iscritti è un dovere”.

Stanno per concludersi una serie di incontri che A.N.A.M.A., l’Associazione degli Agenti e Mediatori d’Affari aderente a Confesercenti Brindisi, ha organizzato per la formazione e l’informazione indirizzata sia agli agenti immobiliari del territorio, già iscritti al Ruolo e che esercitano regolarmente la professione, sia a tutti coloro che con la loro attività gravitano intorno alla professione dell’agente immobiliare.

Il primo incontro si è tenuto con l’avv. Ercole Pennetta sul tema “Diritto alla provvigione. Quando matura”. Poi, il secondo incontro ha avuto come relatore l’avv. Emilio Graziuso sul tema “Privacy e antiriciclaggio”, puntualizzando soprattutto ciò che prevedono le procedure amministrative per le operazioni di vendita del valore superiore a 15 mila euro, sia per le persone fisiche che giuridiche.

La terza tappa di questo percorso informativo era incentrata sull’intervento dell‘avv. Giuseppe Scatigna sul tema “Responsabilità dell’Agente immobiliare”.

L’ultimo incontro di questa serie di convegni sarà in programma nell’ultima settimana di marzo e vedrà la relazione dell’Ing.Antonio Migliaccio sulla tema “Sicurezza sui luoghi di lavoro per le agenzie immobiliari”.

“L’iniziativa – ha dichiarato la dott.ssa Daniela Angelini, responsabile provinciale di A.N.A.M.A. – ha sancito la nascita anche a Brindisi della nostra associazione, riscontrando un’ottima partecipazione degli agenti immobiliari, i quali hanno mostrato un interesse molto accentuato e concreto sulle tematiche individuate. Gli incontri sono stati aperti a tutti gli agenti immobiliari del territorio e in maniera completamente gratuita. Hanno garantito costantemente la presenza circa 30 professionisti del nostro settore. La formazione e soprattutto l’informazione degli agenti immobiliari sono aspetti fondamentali per meglio espletare la propria attività lavorativa”.

La Confesercenti da sempre pone molta attenzione agli aspetti formativi e informativi dei propri associati attraverso l’organizzazione di corsi e incontri tenuti presso la propria sede da esperti delle varie materie che sono alla base di una corretta attività commerciale. “Per noi questo è un dovere – dichiara il presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo – e lo facciamo con orgoglio. Ringrazio la dott.ssa Angelini per l’organizzazione di questi incontri e tutti i relatori e i partecipanti agli eventi previsti dal programma formativo”.