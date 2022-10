AGENZIA MONOPOLI: D’ATTIS (FI), GRANDI RISULTATI 2021 MA ILLEGALITA’ ANCORA DIFFUSA. SETTORE GIOCO DA RIORDINARE

“Un plauso alle donne e agli uomini dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli che hanno straordinariamente contrastato le attività illegali e gestito contemporaneamente con professionalità i compiti ordinari delegati dallo Stato. I dati di performance ci dicono inoltre che le attività illecite sono ancora numerose, basti pensare ai successi delle vaste operazioni di sequestro portate a termine in materia di traffico illegale di idrocarburi, di veicoli, di alimenti, di droga, di articoli di elettronica e di abbigliamento contraffatti, alle operazioni di recupero della evasione delle accise, alle attività svolte in materia di tutela del ‘Made in Italy’”. Così il deputato di Forza Italia, Mauro D’Attis, a margine della presentazione del Libro Blu 2021 dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli diretta da Marcello Minenna. “L’Agenzia – prosegue – svolge, inoltre, un ruolo importante nella regolazione dell’esercizio del gioco legale pubblico, settore che necessita di un intervento di riordino definitivo da parte del Parlamento. Lavoreremo affinché questo Governo superi i pregiudizi e intervenga affinché sia maggiormente tutelato il diritto a giocare in sicurezza e sia rafforzato – conclude – il contrasto alla infiltrazione delle attività criminali nella gestione del gioco illegale”.