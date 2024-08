Aggiano (PD): “Il programma ‘Viva gli anziani’ della Comunità di Sant’Egidio sarà esteso e inserito nel piano di zona”

“Il programma ‘Viva gli anziani’ della Comunità di Sant’Egidio sarà esteso e inserito nel piano di zona”

Il programma ‘Viva gli anziani’ della Comunità di Sant’Egidio, fortemente sostenuto fin dal 2019 dalla precedente amministrazione con l’assessore del PD Isabella Lettori, rappresenta un punto di riferimento molto importante per tanti cittadini brindisini ultra ottantenni.

In principio il progetto sperimentale, inizialmente cofinanziato dall’associazione Enel Cuore, aveva come obiettivi il Comune di Brindisi ed altre realtà cittadine dell’Italia scelte dalla Comunità e aveva tra le finalità principali evitare l’isolamento e il monitoraggio attivo e costante delle persone over ottanta residenti nel quartiere Centro, che in generale offre servizi limitati agli anziani e li penalizza a causa di persistenti barriere architettoniche.

La Comunità di Sant’Egidio visti gli importanti risultati raggiunti in questi anni ha inteso potenziare il programma che, grazie al bando della Regione Puglia Capitale Sociale 3.0, offre maggiori servizi agli anziani, come pasti domiciliari, accompagnamento e tutoraggio e prevede di allargare il proprio raggio d’azione anche in altri quartieri.

Perciò apprendiamo con soddisfazione che la nostra richiesta di integrare e includere nel piano sociale di zona, approvato di recente, il servizio svolto dalla Comunità di Sant’Egidio è un obiettivo condiviso anche dal direttore del Consorzio sociale Br/1 Maurizio Moscara e dall’assessore Ercole Saponaro.

Nel frattempo, in tal senso, ci hanno assicurato che attiveranno un protocollo d’intesa con la Comunità di Sant’Egidio in modo da potenziare e estendere il servizio a tutti gli anziani della città di Brindisi.

Per noi era e resta prioritario istituzionalizzare, valorizzare e rendere permanente questo servizio e per questo abbiamo dato la nostra completa disponibilità e collaborazione al Consorzio sociale Br/1.

Denise Aggiano, consigliera comunale PD Brindisi