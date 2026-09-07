Aggressione al Perrino, Scianaro (FdI): Solidarietà all’infermiere, una violenza inaccettabile che ferisce l’intera comunità”

Nota di Antonio Scianaro, consigliere regionale di Fratelli d’Italia

“Esprimo la mia profonda solidarietà all’infermiere aggredito presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Questo ennesimo episodio di violenza rappresenta una ferita per l’intera comunità e un chiaro segnale della crisi che stiamo vivendo nel nostro sistema sanitario. È inaccettabile che chi si dedica con dedizione e professionalità alla cura dei cittadini debba temere per la propria incolumità. La sicurezza di medici, infermieri e operatori sanitari deve diventare una priorità assoluta, per garantire loro un ambiente di lavoro sereno e permettere di svolgere al meglio la propria missione.

È urgente adottare misure concrete e immediate per affrontare questa emergenza; solo così potremo garantire un servizio di qualità ai cittadini e proteggere coloro che ogni giorno si prendono cura di noi. La Regione Puglia deve concentrare la propria attenzione sull’Ospedale Perrino di Brindisi, un ospedale di secondo livello che merita maggior supporto e risorse. Desidero, infine, esprimere la mia vicinanza a tutti i professionisti della salute, che meritano rispetto e protezione. Non possiamo tollerare ulteriormente atti di violenza”./