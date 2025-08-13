Facebook Instagram
formavobis2
ISCRIVITI

Aggressione dipendente Teknoservice, la solidarietà del sindaco e la “condanna per la prepotenza e l’illusione di impunità che ancora pregna alcune fasce della città”

Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, a nome suo personale e dell’intera Amministrazione comunale, informato dell’aggressione di un dipendente della Teknoservice avvenuta questa mattina ad opera di due persone all’interno del Centro comunale di raccolta del Quartiere Paradiso, episodio che ha determinato il ricovero in ospedale del signor D. Z., esprime solidarietà e vicinanza al dipendente Teknoservice e, nella convinzione che la giustizia faccia il suo corso ed accerti le responsabilità del grave episodio, esprime dura condanna per la prepotenza e l’illusione di impunità che ancora pregna alcune fasce della città.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
meridiani
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning