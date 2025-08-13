Aggressione dipendente Teknoservice, la solidarietà del sindaco e la “condanna per la prepotenza e l’illusione di impunità che ancora pregna alcune fasce della città”

Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, a nome suo personale e dell’intera Amministrazione comunale, informato dell’aggressione di un dipendente della Teknoservice avvenuta questa mattina ad opera di due persone all’interno del Centro comunale di raccolta del Quartiere Paradiso, episodio che ha determinato il ricovero in ospedale del signor D. Z., esprime solidarietà e vicinanza al dipendente Teknoservice e, nella convinzione che la giustizia faccia il suo corso ed accerti le responsabilità del grave episodio, esprime dura condanna per la prepotenza e l’illusione di impunità che ancora pregna alcune fasce della città.