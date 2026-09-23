Aggressioni agli infermieri – L’Arma dei Carabinieri al fianco dei professionisti

L’Arma dei Carabinieri è al fianco degli infermieri vittime delle recenti aggressioni avvenute nei Pronto soccorso e negli altri reparti degli ospedali del territorio.

È questo il significato della visita che il Comandante provinciale dei Carabinieri di Brindisi, Colonnello Agostino Scala, ha riservato alla presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi, Paola De Biasi, esprimendo vicinanza e attenzione nei confronti degli operatori sanitari.

«Non siete soli, noi siamo al vostro fianco», ha detto il Colonnello Scala, rivolgendosi agli infermieri e sottolineando la vicinanza dell’Arma a chi ogni giorno lavora negli ospedali e nei servizi sanitari, anche in condizioni difficili.

Un messaggio importante per professionisti che garantiscono quotidianamente assistenza e cure e che sempre più spesso si trovano a dover affrontare episodi di aggressione e situazioni di tensione.

«La presenza del Colonnello Scala – sottolinea Paola De Biasi – rappresenta un segno concreto di attenzione verso gli infermieri e verso tutti gli operatori sanitari. Ai colleghi voglio dire che non sono soli e non devono sentirsi soli: sapere di avere accanto le istituzioni e le forze dell’ordine è importante».

L’OPI Brindisi esprime quindi il proprio ringraziamento al Comando provinciale dei Carabinieri e al Colonnello Scala per la sensibilità e la disponibilità dimostrate, ribadendo la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza degli operatori sanitari.

La tutela di chi lavora negli ospedali significa anche tutelare il diritto dei cittadini a ricevere cure in ambienti sicuri e rispettosi.