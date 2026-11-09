Agricoltura in crisi nel Salento: M5S al fianco di agricoltori, allevatori e autotrasportatori a Carovigno

Agricoltura in crisi nel Salento: il MoVimento 5 Stelle al fianco di agricoltori, allevatori e autotrasportatori a Carovigno

«Mo Basta!»: Lunedì 16 novembre il M5S scende in piazza contro il carovita e per il riconoscimento del Salento come area di crisi agricola.

Il MoVimento 5 Stelle annuncia la propria adesione e il proprio sostegno alla manifestazione promossa da ALPAA Puglia e dal Comitato Agricoltori Uniti per lunedì 16 novembre, con presidio a partire dalle ore 7:30 in Contrada Polinisso (di fronte al Palazzetto dello Sport) a Carovigno.

Una delegazione del MoVimento 5 Stelle sarà presente sul campo al fianco di agricoltori, allevatori, operatori della logistica agroalimentare, autotrasportatori e studenti. L’obiettivo è denunciare una situazione non più sostenibile che sta mettendo in ginocchio l’intera filiera produttiva del territorio.

«Il settore agroalimentare del nostro territorio è allo stremo, Il caro carburante, l’aumento vertiginoso dei prezzi dei fertilizzanti e le materie prime continuamente sottopagate stanno soffocando le nostre aziende agricole e le famiglie del Salento. È inaccettabile che chi lavora la terra non riesca più nemmeno a coprire i costi di produzione».

Il MoVimento 5 Stelle rinnova con forza la richiesta delle categorie in piazza: «Uniamo la nostra voce al grido “Mo Basta!” per pretendere interventi urgenti e immediati, a partire dal fondamentale riconoscimento del Salento come area di crisi agricola. Non lasceremo soli i lavoratori, le imprese e i giovani che difendono l’economia e l’identità della nostra terra. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a fare fronte comune».

Ruggiero Valzano

Coordinatore provinciale M5S