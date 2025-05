Agricoltura innovativa e sostenibile – Parco Dune Costiere capofila di un progetto europeo

DA OGGI UN CORSO DI FORMAZIONE E SABATO WORKSHOP INTERNAZIONALE

Ostuni con il Parco Naturale Regionale Dune Costiere diventa laboratorio di innovazione e scambio di buone pratiche agricole per dare risposte alle grandi emergenze ambientali del nostro tempo. Dal 13 al 17 maggio una settimana dedicata all’agricoltura sostenibile e alla resilienza climatica con l’avvio del progetto “Susagri” finanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic 2021/2027. Un programma che si conferma fondamentale per promuovere la cooperazione transfrontaliera tra Italia, Albania e Montenegro, favorendo soluzioni condivise alle sfide del cambiamento climatico. Il progetto, guidato dal Parco Dune Costiere con la partecipazione dei comuni di Roskovec (Albania), e Danilovgrad (Montenegro) e di Legambiente Molise, punta a rafforzare le competenze degli agricoltori attraverso la diffusione di pratiche innovative e sostenibili. A inaugurare la settimana un corso di formazione intensivo della durata di 30 ore organizzato dal Parco in programma dal 13 al 16 maggio presso l’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Pantanelli-Monnet” di Ostuni, con la partecipazione di sedici selezionati tra giovani agricoltori, studenti e operatori provenienti da Puglia, Molise, Albania e Montenegro. Ampio spazio alle tecniche di endoterapia per contrastare la Xylella Fastidiosa negli ulivi e alla gestione sostenibile degli oliveti secolari, affrontando anche temi cruciali come la qualità certificata dell’olio extravergine e i metodi di potatura a basso impatto ambientale attraverso lezioni teoriche e pratiche. A completare il programma tecniche di coltivazione fuori suolo e un laboratorio pratico nella serra didattica dell’istituto. A conclusione dei lavori, il 16 maggio, il riepilogo tecnico e metodologico prima dell’esame finale e della consegna degli attestati. A coronamento di questa intensa attività formativa, sabato 17 maggio si terrà a Ostuni il workshop internazionale “Metodi innovativi per contrastare gli impatti dei cambiamenti climatici nel settore agricolo” organizzato dal Parco presso la sala conferenze del Gal Alto Salento. Ad aprire i lavori saranno Annarita Angelini, Presidente del Parco Dune Costiere, Claudio Polignano, Dirigente della Sezione Autorità di Gestione del Programma Interreg South Adriatic 2021/2027, e Antonio Decaro, Presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo. Seguirà la presentazione del progetto a cura del direttore del Parco Michele Lastilla. Tra i relatori Lorenzo Ciccarese dell’Ispra che illustrerà le politiche europee per la mitigazione e l’adattamento climatico, mentre Marco Scortichini, patologo vegetale, discuterà della gestione sostenibile degli ulivi monumentali. Enerida Kuqo, in rappresentanza del Comune di Roskovec, porterà l’esperienza albanese sulla gestione della siccità, mentre Vasilije Marunović del Comune di Danilovgrad analizzerà gli effetti economici delle alluvioni in Montenegro. Nel pomeriggio, due tavole rotonde, moderate da Maurizio Marangelli presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, promuoveranno un confronto tra esperti, istituzioni e stakeholder. Tra i partecipanti l’assessore regionale all’Ambiente Serena Triggiani e i sindaci di Ostuni, Fasano, Carovigno e Monopoli. Il workshop, con traduzione simultanea italiano-inglese, è aperto al pubblico. Per partecipare è richiesta la registrazione al link: https://forms.gle/SakgcBCuJvJ1L82Z8. Anche per il corso formativo è richiesta la registrazione ed è ancora possibile iscriversi tramite il modulo online: https://forms.gle/cdAQykEx3k91r3HY6.