Agrumeto Palù festeggia la 5ª edizione di Halloween tra agrumi, natura e creatività!

L’Agrumeto Palù torna ad aprire le sue porte per la quinta edizione dell’evento di Halloween, che si terrà nelle giornate del 24, 25 e 26 ottobre. Un appuntamento ormai atteso da grandi e piccini, pensato per bambini e famiglie, dove il fascino della natura incontra il divertimento e la fantasia.

Tra il profumo degli agrumi e il verde rigoglioso dell’agrumeto, i piccoli partecipanti potranno immergersi in un’atmosfera magica fatta di laboratori didattico-creativi, pittura su zucca, giochi di squadra e tante altre attività pensate per stimolare la creatività e la collaborazione.

Non mancheranno angoli dedicati alle storie di Halloween, dolcetti e merende autunnali, e un’area relax dove gli adulti potranno godersi la bellezza del paesaggio e il ritmo lento della natura.

Sarà un pomeriggio all’insegna della fantasia, della scoperta e della socialità, un’occasione speciale per vivere la magia di Halloween immersi nella natura, tra colori autunnali, dolci profumi e sorrisi condivisi.

L’appuntamento è aperto a tutti, con tante sorprese per i più piccoli e momenti di condivisione per tutta la famiglia.

🌿 Vi aspettiamo il 24, 25 e 26 ottobre all’Agrumeto Palù per una giornata di festa indimenticabile!