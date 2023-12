AI BRINDISINI IL BEL REGALO DELLA PISTA CICLABILE…

Le festività natalizie spesso coincidono con i bilanci che si tracciano per l’anno che sta per terminare e con le speranze per l’anno successivo. A Brindisi, però, quest’anno c’è anche la sorpresa che Babbo Natale ha voluto fare ai cittadini.

Ci riferiamo alla pista ciclabile di viale Aldo Moro i cui lavori, come è noto, furono avviati più di un anno fa per poi subire numerose interruzioni, fino a giungere alla rescissione contrattuale per inadempienze della ditta appaltatrice. Il vero problema, però, che va ben oltre la mancata totale esecuzione dell’opera, scaturisce dai disagi che questa pista ciclabile sta determinando alla circolazione automobilistica sulla principale via di accesso alla città. Viale Palmiro Togliatti e viale Aldo Moro hanno subito un notevole restringimento e questo determina lunghe code di autovetture e gravi difficoltà anche per i pedoni. Circostanze, queste, che hanno messo quasi tutti d’accordo sulla inutilità di questa opera pubblica e quindi sull’inutile dispendio di risorse economiche, sia pure frutto di un finanziamento pubblico.

Il problema è che nessuno riesce, a Palazzo di Città, ad individuare una soluzione per poter interrompere definitivamente i lavori e per ripristinare i luoghi. Si teme un intervento della Corte dei Conti visto che parliamo di utilizzo di denaro pubblico.

Ma è evidente che non si può scegliere di lasciare tutto in abbandono, con la conseguenza che i disagi già ci sono, mentre non ci sono i vantaggi che comporterebbe una pista ciclabile.

Certo, qualcuno sta lavorando all’ipotesi di spostare la pista sui marciapiedi, in maniera tale da togliere spazio ai pedoni, ma da restituire metri importanti al traffico automobilistico. Anche per questo, però, sono richieste somme aggiuntive che nessuno sa dove andare a prendere. E quindi si preferisce far finta di nulla e tirare a campare. Tanto i brindisini possono attendere.